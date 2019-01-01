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В Магнитогорске нашли тело девятой жертвы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Спасатели пытаются извлечь из-под завалов тело девятой погибшей, однако работы идут непросто, сообщили в МЧС.
«Извлекают, но пока не все получается», — приводит ТАСС слова источника в оперативном штабе.
Чуть ранее из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего. Оно было обнаружено еще утром во вторник, но официально констатировать смерть можно только после извлечения тела из-под завалов.
Между тем в Магнитогорск прибыл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он провел осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.
В ведомстве сообщили, что ЧП займется главк по расследованию особо важных дел СК.
31 декабря 2018 года около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
По последним данным, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах, судьба более чем 30 человек до сих пор остается неизвестной. Однако во вторник произошло то, что сами спасатели назвали чудом, — из-под завалов смогли достать живым 11-месячного мальчика. Спасатель центра «Лидер» рассказал, как удалось его найти, и что помогло ребенку выжить.
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Происшествия , Видео , Александр Бастрыкин , Борис Дубровский , СКР , ИТАР-ТАСС , Магнитогорск
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