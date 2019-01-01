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В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Facebook
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевск.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Вооружённые формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по Докучаевску с применением стрелкового вооружения калибром 7,62 мм. В результате обстрела повреждён дом по адресу: улица Ленина, 98/12», — указывается в заявлении.
В СЦКК добавили, что в результате обстрела жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее контактная группа утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 29 декабря.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали договорённости о новогоднем перемирии в Донбассе.
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