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Увеличилось число погибших в Магнитогорске
Увеличилось число погибших в Магнитогорске

Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа погибли люди.
«На место трагедии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин», написал в своём Telegram губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Ранее сообщалось, что спасатели демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.
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