Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске

«На место трагедии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин», написал в своём Telegram губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее сообщалось, что спасатели демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.