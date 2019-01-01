Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа погибли люди.
«На место трагедии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин», написал в своём Telegram губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Ранее сообщалось, что спасатели демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли восемь человек.