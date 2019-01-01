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Родители спасенного в Магнитогорске младенца прокомментировали случившееся 

Рамблер 1 час назад
Сегодня спасатели достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного ребенка. Отец младенца, помогавший спасателям, назвал произошедшее чудом.
В интервью RT Евгений Фокин заявил, что об обрушении дома ему сообщила жена, когда он находился на работе.
"Приехал, всё оцеплено, никого не подпускают. В течение дня известий не было, надо было сразу показать, где он примерно лежит, но нас не пускали», — отметил он.
Он сам подошел к спасателям и объяснил им возможное место нахождения младенца. Через какое-то время ему позвонили спасатели и сообщили, что ребенка спасли.
"Это новогоднее чудо", — заявил Евгений.
Мать спасенного ребенка рассказала, что во время обрушения дома спала со старшим сыном на диване. Младший ребенок остался в кроватке.
"Все вдруг вниз полетело", — приводит ее слова РЕН.
Ребенок находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в Москву.
Происшествия , Видео , Евгений Фокин , Магнитогорск
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