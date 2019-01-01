Родители спасенного в Магнитогорске младенца прокомментировали случившееся

Сегодня спасатели достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске 11-месячного ребенка. Отец младенца, помогавший спасателям, назвал произошедшее чудом.

интервью RT Евгений Фокин заявил, что об обрушении дома ему сообщила жена, когда он находился на работе.

"Приехал, всё оцеплено, никого не подпускают. В течение дня известий не было, надо было сразу показать, где он примерно лежит, но нас не пускали», — отметил он.

Он сам подошел к спасателям и объяснил им возможное место нахождения младенца. Через какое-то время ему позвонили спасатели и сообщили, что ребенка спасли.

"Это новогоднее чудо", — заявил Евгений.

Мать спасенного ребенка рассказала, что во время обрушения дома спала со старшим сыном на диване. Младший ребенок остался в кроватке.

"Все вдруг вниз полетело", — приводит ее слова РЕН.

Ребенок находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в Москву.