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Отец найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка назвал его спасение чудом 

RT на русском 1 час назад
Отец 11-месячного ребёнка, спасённого из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, в беседе с RT назвал случившееся новогодним чудом.
«Я на работе был, жена позвонила, сказала, что обрушился дом. Приехал, всё оцеплено, никого не подпускают. В течение дня известий не было, надо было сразу показать, где он примерно лежит, но нас не пускали», — рассказал Евгений.
По его словам, сегодня, 1 января, он сам подошёл к спасателям и показал им, где, скорее всего, должен находиться младенец, а через некоторое время ему позвонили.
«Спасатель позвонил, сказал, что нашли вашего ребёнка… Это новогоднее чудо», — сказал мужчина.
Он также отметил, что пока им с женой удалось увидеть сына только на видео.
Ранее сообщалось, что ребёнка в крайне тяжёлом состоянии эвакуируют в Москву.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.
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Происшествия , Магнитогорск
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