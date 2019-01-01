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В Магнитогорске произошло новое ЧП
В Магнитогорске произошло новое ЧП

Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Как отмечает ГСУ, уголовное дело по статьям "убийство, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера" возбуждено после того, как 30 декабря было обнаружено тело девочки 2004 года рождения. По подозрению в этих преступлениях задержан ее отчим 1977 года рождения.
"По версии следствия, подозреваемый 30 декабря… в квартире одного из домов по улице Садовой поселка Металлострой Колпинского района… изнасиловал свою падчерицу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, последняя оказала сопротивление, тогда мужчина закрыл ей рот подушкой, совершив тем самым ее удушение", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому, уточняет ГСУ.
В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, также назначаются необходимые экспертизы.
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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