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Депздрав оценил состояние пострадавших в Парке Горького 

News.ru 8 часов назад
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Состояние пострадавших при обрушении моста в московском парке Горького оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
«Тяжёлых травм нет, состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет», — цитирует сообщение РИА Новости.
В депздраве добавили, что в Парке Горького присутствует достаточное число медицинских служб. Помощь пострадавшим врачи начали оказывать уже через несколько минут после ЧП.
Опубликовано видео обрушения моста в Москве
В парке Горького продолжают дежурить бригады скорой помощи и при обращениях «помощь будет оказана незамедлительно».
Как сообщал News.ru, ранее московские власти сообщали, что причиной обрушения перехода в парке Горького стала неисправность конструктивных элементов катка. В результате ЧП пострадали 13 человек. В Сети опубликовано видео инцидента.
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Происшествия , Правительство Москвы , РИА Новости
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