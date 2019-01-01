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Поисковая операция в Магнитогорске приостановлена 

Газета.Ru 42 минуты назад
Разбор завалов и поисковая операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске приостановлены почти на сутки, до устранения угрозы обрушения, сообщает РИА "Новости".

Власти Челябинской области объявили день траура

Правительственной комиссией в ходе анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда. Эта работа может занять около суток.
Как отметил глава МЧС, стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу невозможно.
По словам Евгения Зиничева, при продолжении разбора завалов появилась реальная угроза обрушения части здания.
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Происшествия , Видео , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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