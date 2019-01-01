Поисковая операция в Магнитогорске приостановлена

Разбор завалов и поисковая операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске приостановлены почти на сутки, до устранения угрозы обрушения, сообщает РИА "Новости"

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Правительственной комиссией в ходе анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда. Эта работа может занять около суток.

Как отметил глава МЧС , стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу невозможно.

По словам Евгения Зиничева, при продолжении разбора завалов появилась реальная угроза обрушения части здания.