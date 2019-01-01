Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло

Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.
Взорвавшийся Магнитогорске дом может обрушиться
Тело жертвы пока не извлекли из-под завалов, пишет ТАСС.
«Неизвестно, кто это, но взрослый человек, не ребёнок», — сообщили в МЧС.
Ранее News.ru сообщил, что из-под завалов извлечены тела семи жертв трагедии. Все они опознаны. Детей среди погибших нет. Пострадали в результате ЧП пять человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы.