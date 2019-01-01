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Поезд сошел с рельсов в Свердловской области 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Пассажирские поезда идут с задержками в объезд аварийного участка.
С Свердловской области 16 вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
Отмечается, что пассажирские поезда идут с задержками в объезд аварийного участка.
«На перегоне Храмцовская — Марамзино двухпутного электрифицированного участка Каменск-Уральский — Арамиль Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в результате инцидента был поврежден соседний железнодорожный путь.
Пострадавших нет. На место для устранения последствий происшествия направлены восстановительные поезда.
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Происшествия , Свердловская Область
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