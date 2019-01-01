Поезд сошел с рельсов в Свердловской области

Пассажирские поезда идут с задержками в объезд аварийного участка.

Свердловской области 16 вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

Отмечается, что пассажирские поезда идут с задержками в объезд аварийного участка.

«На перегоне Храмцовская — Марамзино двухпутного электрифицированного участка Каменск-Уральский — Арамиль Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги произошел сход 16 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в результате инцидента был поврежден соседний железнодорожный путь.

Пострадавших нет. На место для устранения последствий происшествия направлены восстановительные поезда.