В Сети появилось видео обрушения моста в Парке Горького

В Сети появилось видео обрушения моста в Парке Горького.

На записи видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, и в этот момент происходит обрушение.

В Парке Горького обрушился деревянный мост над катком во время исполнения гимна, мэрия Москвы сообщает о 13 пострадавшихhttps://t.co/LWjyvPLApe pic.twitter.com/4kWqzw9uCg— Илья Варламов (@varlamov) 31 декабря 2018 г.

На другом видео запечатлено большое количество машин пожарной охраны, скорой помощи, а также полиции. При этом, судя по записи, паники среди посетителей парка нет.

В результате ЧП, как сообщается на сайте столичной мэрии, пострадали по меньшей мере 13 человек. Тяжелых ранений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах случившегося.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обрушение затронуло несколько квадратных метров перехода. В настоящее время участок огорожен, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.