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Опубликовано видео с места крушения моста в Парке Горького 

ТК «Звезда»
В результате инцидента пострадали 10 человек.
В Сети появилось видео с места обрушения деревянного моста в Москве в Парке Горького. На кадрах запечатлено большое количество машин пожарной охраны, скорой помощи, а также полиции. При этом, судя по записи, паники среди простых граждан нет.
Как рассказали в столичном МВД, в результате ЧП пострадали 10 человек. Состояние троих из них оценивается как тяжелое.
Стражи порядка при этом добавили, что высота рухнувшего моста составляла 5 метров.
Отметим, что информацию о происшествии подтвердили и в ГУ МЧС РФ по российской столице.
Ранее сообщалось, что московском Парке Горького обрушился деревянный мост над катком. В момент ЧП на переправе находились люди.
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