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Власти уточнили число пострадавших в Парке Горького 

News.ru
Фото: mos.ru
Число пострадавших при обрушении моста в Парке Горького в Москве выросло до 13 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Поломка затронула несколько метров ледовой площадки. Участок катка был огорожен, уточняют экстренные службы. На остальной территории посетители продолжают кататься. За помощью обратились 13 человек, тяжёлых пострадавших нет. Медики оказывают помощь всем обратившимся. Угрозы для жизни людей нет.
Ранее News ru сообщал, что мост со стоявшими на нём людьми обрушился в московском парке Горького. Обрушение произошло по адресу Крымский Вал, 9.
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