Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста в Парке Горького

Состояние пострадавших в результате обрушения деревянного пешеходного моста в Парке Горького в Москве оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. "На месте происшествия в Парке Горького присутствует достаточное число медицинских служб, в течение нескольких минут после случившегося медики начали оказывать помощь всем обратившимся. В результате происшествия пострадали 13 человек, тяжелых травм нет, состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, "в случае обращений помощь будет оказана незамедлительно".