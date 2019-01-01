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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста в Парке Горького 

ТАСС + ещё 1
Фото: РИА Новости
Состояние пострадавших в результате обрушения деревянного пешеходного моста в Парке Горького в Москве оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
"На месте происшествия в Парке Горького присутствует достаточное число медицинских служб, в течение нескольких минут после случившегося медики начали оказывать помощь всем обратившимся. В результате происшествия пострадали 13 человек, тяжелых травм нет, состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте происшествия дежурят бригады скорой помощи, "в случае обращений помощь будет оказана незамедлительно".
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Источник: в Парке Горького в Москве обрушился мост Разрушенная взрывом часть дома в Магнитогорске может быть восстановлена Спасатели разбирают завалы подъезда дома в Магнитогорске при помощи инженерной техники
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