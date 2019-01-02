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В Британии задержали напавшего с ножом на людей в Манчестере 

Р-Спорт + ещё 29 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / John Super
Мужчина, подозреваемый в совершении нападения с ножом в новогоднюю ночь в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье, контртеррористическое подразделение продолжает расследование, сообщает полиция города.
Три человека, включая полицейского, получили ножевые ранения на железнодорожном вокзале Манчестера в новогоднюю ночь. Впоследствии стража порядка выписали из больницы. Полиция задержала на месте происшествия предполагаемого злоумышленника, мужчину подозревают в попытке совершения убийства. Полиция Манчестера заявила, что рассматривает нападение как теракт, расследованием руководят представители контртеррористического подразделения.
"25-летний мужчина, задержанный прошлым вечером в связи с инцидентом на станции Манчестер Виктория, был осмотрен медицинскими работниками и был задержан на основании Закона о психическом здоровье", — говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что контртеррористическое подразделение продолжает расследование. На данный момент нет причин полагать, что кто-то еще мог быть причастен к атаке.
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