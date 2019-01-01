Об этом сказано на официальном сайте мэра Москвы.
«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования», — отмечается в сообщении.
Конструкция рухнула во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений, передает источник «Интерфакса». Высота моста — пять метров.
В ночь на 1 января в Парке Горького произошло обрушение моста с людьми. Предположительно, обрушился деревянный пешеходный переход через каток. Пять человек получили ушибы различной степени тяжести, погибших нет.
На месте происшествия работают пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.