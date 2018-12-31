«Проснулась — вниз валюсь». Пострадавшие вспоминают подробности трагедии

Обрушение дома в Магнитогорске произошло рано утром. От взрыва бытового газа рухнул один из 12 подъездов многоэтажки. По последним данным, погибли четыре человека.

Они не выпускают из рук мобильные телефоны, пытаясь дозвониться до родных и близких, с которыми до сих пор никакой связи. И были ли они дома в тот момент, точно не знает никто. Спасатели разбирают завалы, не останавливаясь ни на минуту, при том что угроза дальнейших обрушений еще остается.

Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения в офисе на первом этаже. Время на мониторе — 6:02, раннее предновогоднее утро.

"Проснулась — вниз валюсь. Думала, мне снится. Стенки нет. Мама кричит, сын в углу завален", — рассказывает пострадавшая.

Проспект Карла Маркса, 164 — типичная панельная десятиэтажка в спальном районе. 12 подъездов, больше тысячи жильцов. Взрыв, судя по всему, происходит на втором этаже — над аркой. Седьмой подъезд, он в самом центре, складывается в секунды. 48 квартир превращаются в груду бетонной пыли.

В первые же минуты после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов живыми десять пострадавших, в том числе ребенка. Из двух соседних подъездов — срочная эвакуация. Но выбежать сразу многие просто не могли — двери на лестничных площадках вылетели и заблокировали выходы из нескольких квартир. Пострадавшие вспоминают:

— У нас выбило тамбурные двери, они закрывали нашу дверь, невозможно было открыть.

— С пятого этажа — они мне выбили на балконе стекла. И парень — весь порезался — вызволил всю семью: бабушку, жену, ребенка.

Спасательные работы осложняются сильными морозами — к вечеру температура снова упала ниже 20. Действовать нужно очень быстро и при этом осторожно, ведь конструкции в соседних подъездах тоже повреждены. Для тех, кого эвакуировали, спасатели оперативно развернули штаб в соседней школе. Горячее, питание, вода. Волонтеры, психологи. Весь город старается помочь — кто чем может.

Тем, кто остался без крыши над головой, готовят место в общежитиях. Гостиницы предлагают пострадавшим номера, кто-то приглашает к себе домой. Областные власти готовят так называемый маневренный фонд. Полный контроль ситуации и незамедлительная помощь каждой семье.