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Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске 

ТАСС + ещё 2 18 часов назад
Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе. Состояние младенца оценивается как тяжелое, отметили в беседе с ТАСС в службе скорой помощи.
"Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу", — сказал представитель штаба. "Состояние тяжелое", — проинформировали в скорой помощи.
В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша "готовится реанимация".
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
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