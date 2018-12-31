Десятимесячного ребенка достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе. Состояние младенца оценивается как тяжелое, отметили в беседе с ТАСС в службе скорой помощи.

"Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу", — сказал представитель штаба. "Состояние тяжелое", — проинформировали в скорой помощи.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша "готовится реанимация".