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Спасатели достали тело пятого погибшего в доме в Магнитогорске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва газа в доме в Магнитогорске тело пятого погибшего, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Из-под завалов извлекли еще одного погибшего", — сообщили в пресс-службе.
Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск
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