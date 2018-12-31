Спасатели достали тело пятого погибшего в доме в Магнитогорске

"Из-под завалов извлекли еще одного погибшего", — сообщили в пресс-службе.

Около 4.00 мск в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. Ранее представитель МЧС РФ сообщил, что погибли четыре человека, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.