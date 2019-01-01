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Разрушения дома в Магнитогорске показали с воздуха: коптерное видео 

360tv.ru + ещё 25 22 часа назад
Спасатели продолжают разбирать завалы обрушенного подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, однако работы все еще очень много. Агентство Ruptly сняло с воздуха состояние полуразрушенного дома к настоящему моменту.
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Сотрудникам МЧС помогают пожарные, кинологи, силовики, представители областной и муниципальной администраций, а также волонтеры и простые местные жители. Добровольцы активно занимаются гуманитарной помощью жителям пострадавшего города.
Подразделения МЧС России, территориальной и федеральной подсистем РСЧС продолжают операцию. Спасатели, пожарные, кинологи, психологи, представители силовых ведомств, областной и муниципальной администраций проводят комплекс необходимых мероприятий. Активную работу проводит волонтерское движение.
По словам активиста Олега Ведерникова, слова которого приводятся на официальном сайте управления МЧС России по Челябинской области, трагедия объединила жителей Магнитогорска. На помощь пострадавшим пришли люди всех возрастов. Жители соседних городов и деревень привозят в Магнитогорск продукты питания, одежду и постельное белье. «Мы хотим всех поблагодарить и попросить пока не приносить вещи. Их много и вполне достаточно», — отметил активист.
В столовой местной школы организовано бесперебойное горячее питание для спасателей, волонтеров, пострадавших и их близких. Психологи и священнослужители работают с теми, кому необходима их поддержка.
Сейчас ведется активная работа по восстановлению утраченных документов для пострадавших.
В последний день 2018 года, в 04:00 по местному времени (06:00 по Москве) взорвался бытовой газ в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске. Подъезд оказался полностью разрушен. Уже третьи сутки спасатели без перерыва разбирают завалы, ищут выживших. Жертвами произошедшего стали 19 человек. Судьба еще 25 жителей дома неизвестна.
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Комментарии12
Происшествия , Видео , МЧС , Магнитогорск
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