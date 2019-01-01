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Жильцам дома в Магнитогорске, в котором взорвался газ, купят квартиры 

РИА Новости + ещё 19
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
Власти Челябинской области ищут средства для покупки квартир жильцам обрушившегося в результате взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске, сообщил на заседании оперативного штаба глава региона Борис Дубровский.
"Мы будем информировать людей о материальной поддержке, также мы ищем материальную возможность для покупки квартир нуждающимся", — сказал Дубровский.
Около 4.00 мск в воскресенье в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли семь человек, пятеро находятся в больницах, судьба 35 человек неизвестна.
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Происшествия , Борис Дубровский , Магнитогорск , Челябинская Область
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