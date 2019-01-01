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В Челябинской области 2 января станет днем траура после ЧП в Магнитогорске 

РИА Новости + ещё 13 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Второе января объявлено днем траура в Челябинской области по погибшим при взрыве газа в Магнитогорске — распоряжение губернатора
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Происшествия , Магнитогорск , Челябинская Область
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