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В Челябинской области 2 января станет днем траура после ЧП в Магнитогорске
РИА Новости
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ещё 13
36 минут назад
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РИА Новости
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Второе января объявлено днем траура в
Челябинской области
по погибшим при взрыве газа в Магнитогорске — распоряжение губернатора
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