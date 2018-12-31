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Подъезд жилого дома в Магнитогорске может снова обрушиться 

News.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Седьмому подъезду жилого здания в Магнитогорске угрожает полное обрушение. Часть конструкции выдержала взрыв бытового газа, но серьёзные повреждения могут спровоцировать новое ЧП.
«Есть угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась», — цитирует представителя МЧС Тимура Хикматова РИА Новости
В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорске приземлился самолёт главы государства. Ожидается, что президент России Владимир Путин лично встретится с пострадавшими. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, оставшихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.
Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.
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Происшествия , Вероника Скворцова , Тимур Хикматов , Владимир Путин , МЧС , СКР , РИА Новости , Магнитогорск
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