Подъезд жилого дома в Магнитогорске может снова обрушиться

Седьмому подъезду жилого здания в Магнитогорске угрожает полное обрушение. Часть конструкции выдержала взрыв бытового газа, но серьёзные повреждения могут спровоцировать новое ЧП.

«Есть угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась», — цитирует представителя МЧС Тимура Хикматова РИА Новости

Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.