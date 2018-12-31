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Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве девушки, взявшей попутчика через BlaBlaCar 

ТАСС 1 час назад
Фото: соцсети
Мещанский суд Москвы арестовал до 27 февраля Виталия Чикирева, который обвиняется в убийстве директора двух московских ресторанов Burger King ("Бургер кинг"), взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar ("Блаблакар"). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года обвиняемому в убийстве Чикиреву Виталию", — сказала представитель суда.
Как сообщалось ранее, Чикирев признал вину и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, вечером 23 декабря 29-летняя женщина направилась из центра Москвы на личном автомобиле марки Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar. Тело женщины до сих пор не найдено.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшая — директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова.
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