Жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске прыгали из окон после взрыва

Жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске прыгали из окон после взрыва. Об этом рассказал изданию Znak.com депутат городской думы, глава портала «Верстов. Инфо» Павел Верстов.

По его словам, между взрывом газа и обрушением прошло несколько минут.

«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться», — сказал депутат.

Он также отметил, что жители первого, второго и третьего подъездов в настоящее время вернулись в свои квартиры.

«С них пытались взять расписки, что они действуют на свой страх и риск. Но люди не слушают, идут обратно», — рассказал Верстов.

Взрыв произошёл в 4 утра мск. Жители дома услышали громкий хлопок. У многих вылетели стёкла из окон, в том числе в соседних зданиях. Произошло обрушение перекрытий с третьего по десятый этаж над аркой дома, повреждено 48 квартир. На данный момент известно о трёх погибших. Четыре человека находятся в больнице.