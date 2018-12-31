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Жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске прыгали из окон после взрыва 

Говорит Москва 24 минуты назад
Жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске прыгали из окон после взрыва. Об этом рассказал изданию Znak.com депутат городской думы, глава портала «Верстов. Инфо» Павел Верстов.
По его словам, между взрывом газа и обрушением прошло несколько минут.
«Люди прыгали из окна, пытались эвакуироваться», — сказал депутат.
Он также отметил, что жители первого, второго и третьего подъездов в настоящее время вернулись в свои квартиры.
«С них пытались взять расписки, что они действуют на свой страх и риск. Но люди не слушают, идут обратно», — рассказал Верстов.
Взрыв произошёл в 4 утра мск. Жители дома услышали громкий хлопок. У многих вылетели стёкла из окон, в том числе в соседних зданиях. Произошло обрушение перекрытий с третьего по десятый этаж над аркой дома, повреждено 48 квартир. На данный момент известно о трёх погибших. Четыре человека находятся в больнице.
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