Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прилетел в Магнитогорск для руководства поисково-спасательными работами на месте взрыва в жилом доме.
"Евгений Зиничев прибыл в Магнитогорск", — сообщил корреспондент ТАСС.
Вместе с ним в Магнитогорск прибыла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Министры выдвинулись к месту трагедии", — уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что из Москвы в Магнитогорск направили более 55 спасателей, кинологов и психологов.
"Из Жуковского самолетом Ил-76 МЧС России в Магнитогорск вылетели 55 спасателей отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, в их числе кинологи, а также психологи", — сказал собеседник агентства.
С собой они везут специальную технику для проведения спасательных работ.
Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома произошло в понедельник в Магнитогорске, предварительно, из-за взрыва бытового газа. По последним данным, погибли четыре человека, четверо госпитализированы. Остается неизвестной судьба 68 человек.