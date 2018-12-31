Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Магнитогорск

"Евгений Зиничев прибыл в Магнитогорск", — сообщил корреспондент ТАСС.

Вероника Скворцова. Вместе с ним в Магнитогорск прибыла министр здравоохранения РФ

"Министры выдвинулись к месту трагедии", — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что из Москвы в Магнитогорск направили более 55 спасателей, кинологов и психологов.

"Из Жуковского самолетом Ил-76 МЧС России в Магнитогорск вылетели 55 спасателей отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, в их числе кинологи, а также психологи", — сказал собеседник агентства.

С собой они везут специальную технику для проведения спасательных работ.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома произошло в понедельник в Магнитогорске, предварительно, из-за взрыва бытового газа. По последним данным, погибли четыре человека, четверо госпитализированы. Остается неизвестной судьба 68 человек.