Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось

Состояние спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца, госпитализированного в Москве , немного улучшилось за прошедшую ночь, передает ФАН слова официального представителя Минздрава России Максима Радецкого.

«Состояние находящегося в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-месячного Вани Фокина врачи оценивают как стабильное, с некоторым улучшением», — приводит НСН слова Радецкого.

Он отметил «нормализацию лабораторных показателей».

«Ночь ребенок провел спокойно», — добавил представитель Минздрава России.

В результате ЧП в Магнитогорске у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и обезвоживание. В таком состоянии его эвакуировали в Москву.

В среду НИИ, где проходит лечение ребенок, посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова . Она сообщила журналистам, что младенцу проводится интенсивная терапия, но в подобных ситуациях осложнения могут возникнуть и на третий-четвертый день после госпитализации. Согласно диагностическим исследованиям, у малыша отсутствуют повреждения мозга, уточнила министр.

«Многое сделано за прошедшую ночь (с 1 на 2 января — «Газета.Ru»), мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс», — отметила Скворцова.

Она выразила надежду, что ребенка восстановят без дефектов, но признала, что период восстановления будет длительным. Министр добавила, что врачи стараются не допустить развития гангрены пальцев и стопы правой ноги. Она также отметила, что в ночь с 1 на 2 января «нога стала розовая, исчезла синюшность». Мама малыша находится с ним, с ней работают психологи.

Спасение из-под завалов 10-месячного мальчика стало настоящим новогодним чудом. Он пролежал под обломками на 20-градусном морозе более суток, причем одет он был очень легко. В Москву его доставили в крайне тяжелом состоянии.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря: в подъезде жилого дома по улице Карла Маркса обрушились перекрытия. Следственный комитет (СК) РФ в качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривает версию взрыва бытового газа. В тот же день, 31 декабря, в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что газовое оборудование в пострадавшем доме не проверяли более полугода.

«Вы знаете, как в целом в стране у нас обстоят дела с газовым оборудованием. Оно старое, оно нуждается часто в ремонте. Вот сам факт: с мая месяца никто больше не заходил, и то не все квартиры в этом доме исследовали. Что, и потом нельзя зайти было? Ладно, летом в отпусках люди. А потом-то?» — возмутился Бастрыкин в эфире «Первого канала».

Тем временем цифры погибших при обрушении подъезда продолжают неуклонно расти. На данный момент уже известно о 38 погибших: 32 взрослых и шести детях. Из них опознаны 22 человека.

Похороны по погибшим пройдут в Магнитогорске до 7 января.

«По похоронам: 4 января — шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Те, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, получат по 400 тыс. рублей, а люди, здоровью которых был нанесен легкий вред, — 200 тыс. рублей.