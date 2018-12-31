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Потомка почитаемого шейха убили в Ингушетии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено после убийства в Ингушетии правнука одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
По данным следствия, 31 декабря в Назрани «неустановленные лица из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль Hyundai Solaris»; в результате инцидента скончался «46-летний житель республики, а 28-летний водитель машины госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», передает «Интерфакс».
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК «Убийство, совершенное группой лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».
Источник сообщил, что это было не первое покушение на потомка шейха: в 2008 году в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего были ранены два человека, в том числе Белхароев, а в мае 2016 года был сожжен автомобиля мужчины около его дома. Отмечается, что в октябре 2017 года за совершение данного преступления жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии.
Ранее сообщалось, что в Назрани в понедельник произошла стрельба.
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Происшествия , Криминал , Интерфакс , Назрань , Республика Ингушетия
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