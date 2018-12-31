Потомка почитаемого шейха убили в Ингушетии

Уголовное дело возбуждено после убийства в Ингушетии правнука одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По данным следствия, 31 декабря в Назрани «неустановленные лица из огнестрельного оружия обстреляли автомобиль Hyundai Solaris»; в результате инцидента скончался «46-летний житель республики, а 28-летний водитель машины госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», передает «Интерфакс»

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК «Убийство, совершенное группой лиц», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Источник сообщил, что это было не первое покушение на потомка шейха: в 2008 году в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего были ранены два человека, в том числе Белхароев, а в мае 2016 года был сожжен автомобиля мужчины около его дома. Отмечается, что в октябре 2017 года за совершение данного преступления жителя Ингушетии приговорили к 3,5 годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Назрани в понедельник произошла стрельба.