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ФСБ назвала причину взрыва в жилом доме в Магнитогорске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске Челябинской области является бытовой газ, других версий нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным пресс-центра, ГУМЧС России по области, в понедельник в 06.00 (04.00 мск) в городе Магнитогорск Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.
"Основной версией случившегося является взрыв бытового газа. Других версией не рассматриваем", — сказал собеседник агентства.
ГУМЧС России по региону сообщало, что для ликвидации ЧС привлечено 196 человек и 58 единиц техники, говорится в сообщении.
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Происшествия , ФСБ , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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