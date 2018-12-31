Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске Челябинской области является бытовой газ, других версий нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным пресс-центра, ГУМЧС России по области, в понедельник в 06.00 (04.00 мск) в городе Магнитогорск Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.
"Основной версией случившегося является взрыв бытового газа. Других версией не рассматриваем", — сказал собеседник агентства.
ГУМЧС России по региону сообщало, что для ликвидации ЧС привлечено 196 человек и 58 единиц техники, говорится в сообщении.