Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Химках завершилась эвакуация торгового центра «Мега» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эвакуация торгового центра "Мега" в подмосковных Химках завершилась, кинологи и служебные собаки покидают здание, сотрудники возвращаются обратно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
При этом сотрудник охраны сообщил корреспонденту, что пока нет информации, пустят ли сегодня посетителей обратно.
Как ранее сообщалось, администрация ТЦ попросила посетителей срочно покинуть здание и отойти на безопасные 30-50 метров по "техническим причинам". Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что из здания вывели порядка 7 тысяч человек, а эвакуация проводилась после анонимного звонка с угрозой "минирования".
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Происшествия , РИА Новости , Химки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поздравил не всех719
Пропавшая женщина взяла в попутчики Чекиста93
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву231
Помощница Петросяна рассказала об отношениях с юмористом3
Голых Пугачеву и Леонтьева застукал Киркоров25
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
01:03
Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение