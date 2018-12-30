В Химках завершилась эвакуация торгового центра «Мега»

Эвакуация торгового центра "Мега" в подмосковных Химках завершилась, кинологи и служебные собаки покидают здание, сотрудники возвращаются обратно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

При этом сотрудник охраны сообщил корреспонденту, что пока нет информации, пустят ли сегодня посетителей обратно.

Как ранее сообщалось, администрация ТЦ попросила посетителей срочно покинуть здание и отойти на безопасные 30-50 метров по "техническим причинам". Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что из здания вывели порядка 7 тысяч человек, а эвакуация проводилась после анонимного звонка с угрозой "минирования".