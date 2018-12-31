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Попутчик пропавшей клиентки Blablacar рассказал, где спрятал ее тело 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Мужчина, признавшийся в убийстве клиентки Blablacar, рассказал, что спрятал ее тело в лесополосе в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
"В настоящее время следователями и криминалистами совместно с оперативными службами продолжаются поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела женщины", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что вечером 23 декабря пропала женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личном автомобиле. По данным следствия, у метро на юге Москвы в она взяла попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar и поехала в сторону Московской области. Сигнал телефона водителя пропал в районе Подольска.
Вечером 27 декабря правоохранителям поступило сообщение о ее исчезновении, возбуждено дело об убийстве. Следователям удалось установить личность подозреваемого, им оказался житель города Серпухова 1979 года рождения. Мужчину задержали, он признал свою вину и был заключен под стражу. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.
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Происшествия , Видео , Криминал , Московская область
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