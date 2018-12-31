Попутчик пропавшей клиентки Blablacar рассказал, где спрятал ее тело

Мужчина, признавшийся в убийстве клиентки Blablacar, рассказал, что спрятал ее тело в лесополосе в Московской области . Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

"В настоящее время следователями и криминалистами совместно с оперативными службами продолжаются поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела женщины", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вечером 23 декабря пропала женщина, выехавшая из центра Москвы в Тулу на личном автомобиле. По данным следствия, у метро на юге Москвы в она взяла попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar и поехала в сторону Московской области. Сигнал телефона водителя пропал в районе Подольска.

Вечером 27 декабря правоохранителям поступило сообщение о ее исчезновении, возбуждено дело об убийстве. Следователям удалось установить личность подозреваемого, им оказался житель города Серпухова 1979 года рождения. Мужчину задержали, он признал свою вину и был заключен под стражу. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК.