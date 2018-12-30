Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму

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Попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar уехал на Клязьму 

Российская Газета 1 час назад
Стали известны некоторые детали задержания попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчину нашли в Гороховце — старинном русском городе на Клязьме.
Подозреваемого в убийстве клиентки BlaBlaCar задержали
Попутчика девушки искали сотрудники уголовного розыска Москвы и Владимирской области. Именно под Владимиром он и был задержан. На допрос к следователям 39-летнего пользователя BlaBlaCar повезли в столицу. Пока неизвестно, какие показания он дает.
Следователи полагают, что мужчина может быть причастен к исчезновению 29-летней Ирины Ахматовой. Он был одним из последних, кто видел девушку. Ее до сих пор продолжают искать.
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Происшествия , Видео , Ирина Волк , МВД , Гороховец
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