Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму

Попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar уехал на Клязьму

задержания попутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar. Как сообщила официальный представитель Стали известны некоторые деталипопутчика исчезнувшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк , мужчину нашли в Гороховце — старинном русском городе на Клязьме.

Попутчика девушки искали сотрудники уголовного розыска Москвы и Владимирской области. Именно под Владимиром он и был задержан. На допрос к следователям 39-летнего пользователя BlaBlaCar повезли в столицу. Пока неизвестно, какие показания он дает.

Следователи полагают, что мужчина может быть причастен к исчезновению 29-летней Ирины Ахматовой. Он был одним из последних, кто видел девушку. Ее до сих пор продолжают искать.