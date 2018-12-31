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СМИ: на Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 61 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Noel Celis
По последним данным, 61 человек погиб на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", сообщает в понедельник газета Philippine Star со ссылкой на Совет Филиппин по вопросам снижения угрозы стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что в результате удара стихии погибли 50 человек.
По данным совета, 18 человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что 50 человек погибли в Бикольском регионе, еще 11 — в регионе Восточные Висайи.
Спасательная и поисковая операции продолжаются, пишет издание.
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Происшествия , Филиппины
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