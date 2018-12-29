Рэпер Птаха отказался от очной ставки с Obe 1 Kanobe

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) отказался от очной ставки с ранее напавшим на него Никитой Канобовичем (Obe 1 Kanobe). Об этом сообщил Агентству "Москва" сам Нуриев после выхода из ОВД "Красносельская". По словам исполнителя, нападавшая сторона стремится дискредитировать его.

"Та сторона, которая нападала, придумывает разные истории. Пытается "сдать" меня и дискредитировать в глазах правоохранительных органов", − заявил рэпер.

Он также подчеркнул, что утверждения Канобовича совершенно не соответствуют тому, что есть на видеозаписи. "Мы повторили те показания, что были вчера. От очной ставки мы отказались", − добавил Нуриев.