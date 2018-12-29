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Рэпер Птаха отказался от очной ставки с Obe 1 Kanobe 

Москва24 1 час назад
Фото: vk.com/ptaha
Рэпер Давид Нуриев (Птаха) отказался от очной ставки с ранее напавшим на него Никитой Канобовичем (Obe 1 Kanobe). Об этом сообщил Агентству "Москва" сам Нуриев после выхода из ОВД "Красносельская". По словам исполнителя, нападавшая сторона стремится дискредитировать его.
Рэпера Obe 1 Kanobe задержали после избиения Птахи
"Та сторона, которая нападала, придумывает разные истории. Пытается "сдать" меня и дискредитировать в глазах правоохранительных органов", − заявил рэпер.
Он также подчеркнул, что утверждения Канобовича совершенно не соответствуют тому, что есть на видеозаписи. "Мы повторили те показания, что были вчера. От очной ставки мы отказались", − добавил Нуриев.
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Происшествия , Криминал , Давид Нуриев , МВД
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