Новый приговор: когда Тесак выйдет на свободу

Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии

Националиста Максима Марцинкевича, также известного под прозвищем Тесак, приговорили к десяти годам колонии за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Такой вердикт вынес Бабушкинский суд Москвы в субботу, 29 декабря. В прошлом году Тесака приговорили к аналогичному наказанию, но апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила тот вердикт.

Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

Прокурор просил для обвиняемого десять лет строгого режима. Защита, в свою очередь, просила прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям.

Отметим, что аналогичное наказание Марцинкевичу суд назначил 27 июля 2017 года. Его признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) из-за его книги «Реструкт», которая попала в реестр экстремистских материалов.

21 мая 2018 года приговор отменила апелляционная инстанция Мосгорсуда. Дело было направлено на новое рассмотрение. В СИЗО Тесак находился с 2014 года, поэтому в колонии он проведет год.

Марцинкевич ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни «таджикского наркоторговца», а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе «Билингва». В совокупности по этим двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.

Остальным фигурантам дела суд 29 декабря назначил наказание в колонии на сроки от двух лет и 11 месяцев до девяти с половиной лет. Помимо этого, как уточнила пресс-секретарь, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых 670 тыс. рублей.

Тесак был участником движения «Реструкт» и лидером движения «Оккупай наркофиляй» и «Оккупай педофиляй», заявленной целью которых является борьба с торговцами «спайсами» и с педофилами.

С 2012 по 2014 год Марцинкевич и его сподвижники ловили предполагаемых педофилов «на живца», переписываясь с ними в социальных сетях под видом несовершеннолетних.

После этого, по версии следствия, обвиняемые, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской, мочой и другими жидкостями.

Свои действия участники движения снимали на видео. Иногда «реструктовцам» удавалось таким образом выйти и на людей, занимающих важные посты в государственных органах. Так, в 2013 году они задержали с поличным заместителя главы Федеральной службы судебных приставов Подмосковья Андрея Каминова, который пришел на свидание с 14-летним подростком. В отношении этого должностного лица позже СК РФ возбудил уголовное дело.

Со временем члены «Реструкта» переключились на борьбу с торговцами курительными смесями и наркоторговцами. Участники организации также зарабатывали на торговле биодобавками и одеждой с изображением своей атрибутики.

В декабре 2013 года в отношении Тесака возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. Поводом стали три ролика на YouTube, где Тесак сделал видеообзор фильма «Сталинград» и высказался негативно по отношению к педофилам.

Марцинкевич был задержан в начале 2014 года на Кубе, после чего депортирован в Россию. Тем временем его соратники продолжили свою деятельность. Летом 2014 года «реструктовцы» задержали в Москве на Снежной улице 38-летнего гражданина Азербайджана Заира Алышева, который торговал курительными смесями. Сначала активисты доставили его в полицию, откуда его вскоре отпустили. На выходе из ОМВД его снова встретили члены «Реструкта». Между ним и молодыми людьми завязалась драка, после которой Алышев попал в больницу, где скончался.