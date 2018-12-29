Избитый ребенок просил помощи у прохожих из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке Москвы

«Из окна седьмого этажа дома по адресу: ул. Бибиревская, д. 15, вылез ребенок и начал просить о помощи, кричал, что его хочет убить мама», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого очевидцы вызвали полицию, а квартиру вскрыла родственница. Внутри был обнаружен избитый девятилетний ребенок. Сама женщина 1977 г. попыталась покончить жизнь самоубийством — ее госпитализировали в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Избитого ребенка госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.