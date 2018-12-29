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Мужу пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar позвонили с требованием выкупа 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: аккаунт Ирины Ахматовой в сети ВКонтакте
Неизвестные позвонили мужу пропавшей по дороге в Тулу москвички Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar, и потребовали выкуп.
Дмитрию Ахматову в пятницу позвонил неизвестный и сообщил, что Ирина под действием наркотиков находится у него, сообщает «МК».
Звонивший предложил встретиться и обменять женщину за 100 тыс. рублей.
Мужчина передал номер полиции. После проверки ему сообщили, что это, скорее всего, мошенники, пытавшиеся нажиться на трагедии.
Между тем поиски женщины продолжаются.
Источник рассказал, где оборвалась связь с женщиной, ехавшей с BlaBlaCar
Напомним, ГСУ СК по Москве сообщало, что вечером 23 декабря Ахматова после работы направилась в Тулу, взяв попутчика, и пропала. Выяснилось, что в машину к женщине подсел ранее судимый за изнасилование и мошенничество 39-летний мужчина. Автомобиль нашли в подмосковном Серпухове.
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