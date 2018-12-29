Мужу пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar позвонили с требованием выкупа

Неизвестные позвонили мужу пропавшей по дороге в Тулу москвички Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar, и потребовали выкуп.

Дмитрию Ахматову в пятницу позвонил неизвестный и сообщил, что Ирина под действием наркотиков находится у него, сообщает «МК».

Звонивший предложил встретиться и обменять женщину за 100 тыс. рублей.

Мужчина передал номер полиции. После проверки ему сообщили, что это, скорее всего, мошенники, пытавшиеся нажиться на трагедии.

Между тем поиски женщины продолжаются.