Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео

Момент убийства топ-менеджера подрядчика «Лукойла» попал на видео

На записи с камер наблюдения видно, как топ-менеджер и его спутница заходят в лифт. Через несколько минут кабина возвращается на этаж. Через открытые двери видно, как над телом мужчины склонился незнакомец в черном пуховике и маске.

Тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами нашли ночью в лифтовом холле дома на улице Гарибальди в Москве.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшим оказался Шалва Шаляхов — представитель совета директоров компании "Мастер-Нефть". Согласно данным из открытых источников, Шаляхов был учредителем компании.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.