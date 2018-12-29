Убийство топ-менеджера нефтяной компании попало на видео

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Момент убийства топ-менеджера подрядчика «Лукойла» попал на видео 

РИА Новости 1 час назад
Следственный комитет опубликовал видео, на котором показан момент убийства учредителя компании-подрядчика "Лукойла".
На записи с камер наблюдения видно, как топ-менеджер и его спутница заходят в лифт. Через несколько минут кабина возвращается на этаж. Через открытые двери видно, как над телом мужчины склонился незнакомец в черном пуховике и маске.
Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании
Тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами нашли ночью в лифтовом холле дома на улице Гарибальди в Москве.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшим оказался Шалва Шаляхов — представитель совета директоров компании "Мастер-Нефть". Согласно данным из открытых источников, Шаляхов был учредителем компании.
Подозреваемого в совершении преступления задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Происшествия , Видео , СКР , Лукойл
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