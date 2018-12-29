Подобрала попутчика и пропала

Полиция нашли машину пропавшей москвички в Ярославле

Мобильный телефон москвички, подобравшей попутчика и пропавшей по дороге в Тулу, в последний раз появился в сети в районе Подольска . После этого он был отключен и на несколько минут стал доступен только на следующее утро в Ярославле . Там же была найдена машина без номеров, по ориентировкам напоминающая автомобиль пропавшей. Иномарка была тщательно вымыта изнутри и снаружи, никаких вещей девушки в ней не оказалось. Кроме того, выяснилось, что ее попутчик, ранее судимый за изнасилование, использовал поддельный аккаунт, чтобы забронировать поездку.

Пропавшая по дороге в Тулу москвичка, владевшая двумя ресторанами общего питания, в день исчезновения появилась в сети в районе Подольска, после чего перестала выходить на связь. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах

Сообщается, что в следующий раз мобильный телефон Ирины Ахматовой заработал рано утром в Ярославле, однако уже через несколько минут был снова выключен. Там же, на парковке одного из торговых центров, была обнаружена и машина, по всем ориентировкам подходящая под описание пропавшей иномарки. Полностью доказать факт того, что найденный автомобиль принадлежит пропавшей, следователи не могут — регистрационные номера на машине отсутствуют, а корпус и салон тщательно вымыты. Никаких вещей Ахматовой в нем также обнаружено не было.

После проверки камер, установленных на парковке ТЦ, в деле пропавшей появились новые материалы: теперь следствие располагает видеозаписями, на которых, возможно, видно, как машина подъезжает к развлекательному центру.

«Полицейские и следователи уже осмотрели автомобиль, — сообщили сотрудники службы безопасности торгового центра. — Большого внимания иномарка не привлекает, народ к ней не ходит толпами. Что видно на камерах видеонаблюдения в тот момент, когда машина приехала сюда, мы разглашать не можем».

В сервисе поиска попутчиков, которым воспользовалась Ирина, также подтвердили, что она действительно совершала поездку из Москвы в Тулу вечером 23 декабря и подобрала попутчика на юге столицы, в районе метро «Аннино». Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами и уже передала всю имеющуюся информацию.

Напомним, что по факту исчезновения Ирины Ахматовой было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Согласно одной из версий следствия, попутчиком Ирины мог быть 39-летний мужчина, ранее отсидевший длительный срок за изнасилование и мошенничество. Как оказалось, в сервисе поиска попутчиков он использовал липовый аккаунт: предполагаемый преступник зарегистрировался под именем Сергей и поставил в профиле чужую фотографию. Человека, изображенного на ней, уже нашли и допросили следователи.

«У меня есть аккаунт на этом сервисе, но совершенно другой, — сообщил порталу 76.RU «Ярославль онлайн» житель Костромы Максим, чье фото оказалось в профиле подозреваемого попутчика. — Я не знаю, кто и зачем использовал мое фото таким образом. В этот день я не пользовался этим интернет-сервисом, и кто ехал с Ириной, я не знаю».

Как сообщают местные СМИ, следователям уже удалось выйти на след настоящего попутчика Ахматовой. Однако поймать его пока не удалось.

Продолжаются также и поиски самой пропавшей 29-летней Ирины Ахматовой. Исчезновение молодой женщины вызвало резонанс в соцсетях, к ее поиску подключились добровольцы. «К сожалению, у нас очень мало информации, — рассказала онлайн порталу „Подмосковье сегодня“ подруга семьи Ахматовых. — За это время мы не продвинулись в поисках. Ее ищут волонтеры, мы 28 декабря искали ее под Серпуховом с раннего утра до темноты. Каждые несколько часов обзваниваем больницы и морги».

По словам девушки, Ирина и раньше часто брала попутчиков в дорогу, этим же сервисом пользуются все их общие знакомые и друзья.

«Мы надеемся, что Ирина просто потеряла память и сейчас пьет чай и ест блинчики у какой-нибудь бабушки. И когда-нибудь бабушка увидит репортаж по телевизору и сообщит нам о местонахождении Ирины. Я очень верю в нашу страну и в наших жителей»,

Ранее сообщалось, что директор двух ресторанов сети быстрого питания в Москве Ирина Ахматова выехала с работы в сторону Тулы 23 декабря и пропала. Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков. Девушка позвонила мужу в районе подмосковного Серпухова и сказала, что скоро приедет домой к родственникам, которые ждали ее в Туле. После этого звонка девушка больше не выходила ни с кем на связь. По прошествии нескольких дней родственники пропавшей решили обратиться в полицию.