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Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой мог участвовать губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России в субботу, 29 декабря.
Расследование по статье 258 УК РФ («Незаконная охота») началось после изучения материалов прокурорской проверки.
В Генпрокуратуре отметили, что следователи из отдела полиции также проверят сведения о причастности к совершению преступления Левченко.
28 декабря сообщалось, что МВД проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Левченко.
Правоохранительные органы установят точное время и место происходящих событий, организаторов и участников охоты. Их действиям будет дана правовая оценка.
Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось на YouTube еще в сентябре. Источники из окружения губернатора заявили, что у него была лицензия, а застреленный им почти в упор зверь был шатуном, на которого жаловались жители округи.
Кадры охоты, подкрепленные сведениями о том, что Левченко избежал наказания за убийство хищника, вызвали бурю негодования у россиян. В Москве неизвестный в костюме медведя даже провел пикет у здания Минприроды с требованием отставки иркутского губернатора.
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