Глава нефтяной компании зарезан в Москве

В ночь на пятницу, 28 декабря, в Москве убили Шалву Шаляхова, учредителя нефтяной компании «Мастер-нефть» — основного подрядчика компании «Лукойл»

По информации телеканала «Рен-ТВ», убийца в медицинской маске подкараулил жертву в подъезде и нанес множественные ранения в грудь и голову. От полученных травм Шаляхов скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Компания «Мастер-нефть» создана в 2010 году, она занимается капитальным и текущим ремонтом скважин. На сайте компании говорится, что она является основным подрядчиком ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».