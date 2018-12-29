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Глава нефтяной компании зарезан в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 2 часа назад
Фото: ok.ru
В ночь на пятницу, 28 декабря, в Москве убили Шалву Шаляхова, учредителя нефтяной компании «Мастер-нефть» — основного подрядчика компании «Лукойл».
По информации телеканала «Рен-ТВ», убийца в медицинской маске подкараулил жертву в подъезде и нанес множественные ранения в грудь и голову. От полученных травм Шаляхов скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело.
Компания «Мастер-нефть» создана в 2010 году, она занимается капитальным и текущим ремонтом скважин. На сайте компании говорится, что она является основным подрядчиком ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
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Происшествия , Криминал , Лукойл , Москва
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