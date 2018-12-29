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Спасательная операция на месте схода лавины под Хабаровском завершена 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В МЧС заявили, что поисково-спасательная операция на золотодобывающем предприятии в Хабаровском крае, где сошла лавина, завершена.
«Поисково-спасательная операция длились более 10 часов», — говорится в сообщении регионального ведомства.
Уточняется, что всего под снегом найдено и извлечено 10 человек.
В момент происшествия в бытовке штольни находился ещё один сотрудник предприятия. Вход в служебное помещение был раскопан, после чего мужчина смог выбраться.
В поисково-спасательной операции было задействовано 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части.
Ранее стало известно, что последнего человека из попавших под сход лавины в посёлке Многовершинном в Хабаровском крае извлекли из-под снега. В результате инцидента погибли два человека.
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Происшествия , МЧС , Хабаровск , Хабаровский Край
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