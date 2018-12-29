Спасательная операция на месте схода лавины под Хабаровском завершена

«Поисково-спасательная операция длились более 10 часов», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Уточняется, что всего под снегом найдено и извлечено 10 человек.

В момент происшествия в бытовке штольни находился ещё один сотрудник предприятия. Вход в служебное помещение был раскопан, после чего мужчина смог выбраться.

В поисково-спасательной операции было задействовано 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части.

Ранее стало известно, что последнего человека из попавших под сход лавины в посёлке Многовершинном в Хабаровском крае извлекли из-под снега. В результате инцидента погибли два человека.