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В Египте отловили террористов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Силы безопасности Египта уничтожили 40 террористов в районе Гизы и на севере Синайского полуострова. Об этом сообщили в МВД страны, передает РИА Новости.
Боевики были причастны или же планировали совершить атаки на туристические, гражданские и государственные объекты. 30 террористов были ликвидированы в Каире, еще 10 — на севере страны. Когда именно была проведена операция и были ли ликвидированные экстремисты причастны к атаке на туристический автобус в Гизе 28 декабря, не уточняется.
Автобус подорвался на самодельной бомбе на автотрассе в четырех километрах от Гизы. В результате погибли четыре человека, пострадали еще 10. Пока ни одна группировка ответственность за произошедшее на себя не взяла. Ранее исламистские организации, в том числе относящиеся к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), уже совершали нападения на туристов.
Египетские власти в феврале начали масштабную кампанию против исламистских группировок на Синайском полуострове и на юге страны, у границ с Ливией. Правительство надеется восстановить страну и туристическую отрасль, приносящую бюджету значительную часть дохода, после событий 2011 года, известных как «арабская весна». Волнения, а также крушение российского самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в результате теракта, совершенного 31 октября 2015 года, повлияли на снижение турпотока в Египет.
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Происшествия , Африка , Когалымавиа , Исламское государство , Египет , Каир
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