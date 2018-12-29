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Обезьяна скрутила номерной знак с машины 

Рамблер 18 минут назад
В азиатских странах обезьян можно встретить повсеместно, причём не только в деревнях, но и в городах. Иногда приматы проявляют завидную креативность, обкрадывая и обманывая туристов. Этот сюжет сняли путешественники, отдыхающие в Малайзии. Остановившись в придорожном кафе для перекуса, они увидели, как обезьяны подкрались к автомобилям на стоянке. Самая сообразительная обезьяна сумела открутить винты и снять номерной знак с машины. В обнимку в ним она влезла на крышу и принялась рассматривать добычу. К сожалению, автор ролика не рассказал, что было дальше, и сумел ли владелец автомобиля вернуть похищенный номер.
Происшествия , Видео , Общество
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