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СМИ сообщили об ограблении московского банка 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В субботу, 29 декабря, в Москве произошло ограбление банка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По данным канала, преступники пришли в банк, расположенный на Коломенской улице в районе Нагатинский затон.
Других деталей нападения и название банка РЕН ТВ не приводит.
Ранее неудачная попытка ограбления произошла в банке на северо-востоке Москвы. Мужчина пришел в отделение банка и угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. В банке отказались отдать ему деньги, после чего мужчина скрылся, ничего не взяв.
Происшествия , Москва
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