СМИ сообщили об ограблении московского банка

В субботу, 29 декабря, в Москве произошло ограбление банка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, преступники пришли в банк, расположенный на Коломенской улице в районе Нагатинский затон.

Других деталей нападения и название банка РЕН ТВ не приводит.

Ранее неудачная попытка ограбления произошла в банке на северо-востоке Москвы. Мужчина пришел в отделение банка и угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет. В банке отказались отдать ему деньги, после чего мужчина скрылся, ничего не взяв.