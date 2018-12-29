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За поддельную водку ответит группировка из Якутии 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: pixabay.com
Завершено расследование уголовного дела по отношению преступной группы. Жители города Алдан занимались производством и реализацией контрафактного алкоголя, — сообщают в пресс-службе региональногоСледкома.
Как сообщает ИА YakutiaMedia, двое мужчин 1975 и 1967 года рождения организовали преступную группу. В период с 2014 года по 2017 год они осуществляли оптовую продажу и доставку водки до покупателя. При этом они использовали поддельные федеральные специальные марки
Для осуществления своей незаконной деятельности они привлекали других граждан, которые не знали о преступном замысле обвиняемых мужчин из Алдана.
Как ранее писал «ФедералПресс», в МВД назвали самые подделываемые виды алкоголя. На первом месте водка. На втором и третьем местах среди поддельного алкоголя — виски и шампанское, которые наиболее популярны у россиян. В 2018 году было выявлено 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии
Происшествия , МВД , ФедералПресс , Алдан , Республика Саха (Якутия)
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