За поддельную водку ответит группировка из Якутии

Завершено расследование уголовного дела по отношению преступной группы. Жители города Алдан занимались производством и реализацией контрафактного алкоголя, — сообщают в пресс-службе региональногоСледкома.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, двое мужчин 1975 и 1967 года рождения организовали преступную группу. В период с 2014 года по 2017 год они осуществляли оптовую продажу и доставку водки до покупателя. При этом они использовали поддельные федеральные специальные марки

Для осуществления своей незаконной деятельности они привлекали других граждан, которые не знали о преступном замысле обвиняемых мужчин из Алдана.