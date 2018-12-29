«Братан, он не один»: видео нападения на Птаху

Появилось полное видео нападения на рэпера Птаху в Москве

Нападение на известного рэпера Птаху (Давида Нуриев) носило спланированный характер, об этом свидетельствуют появившиеся в Сети кадры, сделанные одним из предполагаемых зачинщиков инцидента — человеком из окружения рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe (Никиты Канобовича), с которым пострадавший находится в давнем конфликте. Последнее обстоятельство и сама съемка дают основания предполагать, что запись может иметь целью привлечение внимания к творчеству артистов.

Сам инцидент произошел около 15:20 в центре столицы, предположительно, в районе Новорязанской улицы, когда вышедший на прогулку с собакой Птаха остановился возле автомобиля своей девушки и с кем-то беседовал.

"Братан, он не один", — предупредил сразу после начала съемки молодой человек, после чего по совету нападавшего отошел в сторону, чтобы "меня было видно".

На кадрах видно, как тот самый "братан" со спины налетел на рэпера и нанес ему удар битой. Нуриев устоял на ногах, а его реакция была молниеносной — он бросился бежать. Позже Канобович в своем Twitter сообщил, что Птаха отстреливался из охолощенного пистолета, однако запись говорит о том, что стрелял и снимавший нападение молодой человек — в его руках отчетливо виден пистолет.

Развязка инцидента произошла на въезде в охраняемое сотрудниками Росгвардии здание, перейдя в словесную перепалку. Ни один из рэперов не решился бросить оружие, чтобы выяснить отношение на кулаках (к чему призывали оба), но при этом, как сообщает РЕН ТВ, пострадал успокаивавший их охранник — якобы ему сломали руку.

Птаха после инцидента обратился в ОВД Красносельского района. Как сообщила пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева, музыкант серьезных травм не получил и за медпомощью не обращался.

Конфликт со стрельбой произошел спустя несколько недель после отмены концертов и последовавшей за ними оживленной дискуссии о месте рэперов в отечественной культуре.