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В Хабаровском крае сообщили о состоянии спасенных из-под лавины людей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Семерых человек, извлеченных из под лавины в Хабаровском крае, доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель администрации Николаевского района.
Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. По уточненным данным, под снегом оказалось 10 человек, из них восемь к полудню субботы извлечены из-под лавины. Среди них один погибший.
"Семеро человек в тяжелом состоянии доставлено в поселковую больницу. Еще двоих ищут", — сказал собеседник.
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Происшествия , РИА Новости , Хабаровский Край
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