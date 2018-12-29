В Хабаровском крае сообщили о состоянии спасенных из-под лавины людей

Семерых человек, извлеченных из под лавины в Хабаровском крае , доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель администрации Николаевского района.

Ранее сообщалось, что в субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. По уточненным данным, под снегом оказалось 10 человек, из них восемь к полудню субботы извлечены из-под лавины. Среди них один погибший.