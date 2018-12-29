Число спасенных из-под сошедшей лавины увеличилось до 8

Восемь человек извлечены живыми из-под снежного завала в поселке Многовершинный на севере Хабаровского края , где сошли лавины. Еще один человек обнаружен мертвым. Всего под снегом, по уточненным данным, оказались 10 человек.

К месту ЧП выдвинулась группа спасателей из Николаевска-на-Амуре . В поисково-спасательной операции заняты 55 человек и шесть единиц техники, сообщает телеканал "Россия 24". Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности".

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 29 декабря, по местному времени, передает ТАСС Сначала снежная лавина сошла на находящуюся в поселке Многовершинный компрессорную станцию золотодобывающей компании, где находился один человек. На помощь выдвинулась группа спасателей в составе 10 человек, на которую сошла другая снежная лавина. Позже был зафиксирован сход еще одной лавины, перекрывшей путь к станции.

Поселок Многовершинный находится в долине между сопок, где периодически сходят снежные лавины. Сход лавины в субботу мог спровоцировать резкий перепад температуры с минус 20-30 градусов почти до нуля.