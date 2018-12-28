Полиция уточнила число жертв взрыва в Каире 

Два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза в египетской столице, сообщило МВД страны.
"В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства", — говорится в сообщении.