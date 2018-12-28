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Полиция уточнила число жертв взрыва в Каире 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: AP Photo / Ben Curtis
Два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза в египетской столице, сообщило МВД страны.
"В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства", — говорится в сообщении.
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Происшествия , МВД , Вьетнам , Каир
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